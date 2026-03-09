Uppgifter: Como vill förlänga med målvakten

Como har imponerats av Henrique Menke, 19.

Nu planerar klubben att köpa loss målvakten.

Detta enligt journalisten Nicolo Schira.

Henrique Menke konkurrerar med Jean Botez och Noel Törnqvist om målvaktsplatsen i Como. Det givna förstavalet har varit Butez men trots det vill nu Como förlänga med Menke.

Enligt den italienska journalisten Nicolo Schira vill Como aktivera Menkes utköpsklausul på två miljoner euro, eller 21 miljoner kronor. Den brasilianske keepern är utlånad av Internacional på ett kontrakt över säsongen.

Menke har ännu inte gjort något framträdande i Comos A-lag utan spelat för Primavera-laget.