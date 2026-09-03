Uppgifter: Cornelius till Saudi

Derek Cornelius blev kvar i Marseille efter att klubben stoppat en flytt till Rayo Vallecano på Deadline Day.

Nu kan den tidigare Malmö FF-försvararen ändå vara på väg bort.

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Den tidigare Malmö FF-försvararen Derek Cornelius var nära att lämna Marseille för Rayo Vallecano på Deadline Day. Men i sista stund stoppade den franska klubben affären, vilket innebar att kanadensaren blev kvar.

Nu kan en ny möjlighet vara på väg att öppna sig.

Transferspecialisten Fabrizio Romano uppger under torsdagen att saudiska Al-Ettifaq har tagit kontakt med Marseille om en värvning av Cornelius. Inledande samtal ska redan ha ägt rum och en övergång kan fortfarande bli aktuell innan det saudiska transferfönstret stänger den 12 oktober.

Cornelius lämnade Malmö FF för Marseille i augusti 2024. Övergångssumman uppgavs då ligga på omkring 50 miljoner kronor.