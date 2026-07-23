Uppgifter: Correa lämnar Tigres – klar för River Plate

Ángel Correa, 31 lämnar Tigres.

Enligt uppgifter är han klar för River Plate.

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Ángel Correa, 31, lämnar mexikanska Tigres efter bara ett år i klubben.

Den argentinske anfallaren fortsätter i stället karriären i River Plate, som enligt transferexperten Fabrizio Romano har nått en överenskommelse om att köpa loss honom.

Affären uppges vara värd 17 miljoner dollar, motsvarande cirka 164,5 miljoner kronor, inklusive bonusar. Correa har samtidigt gett grönt ljus till ett treårskontrakt.

Anfallaren har gjort 28 landskamper för Argentina och är kanske mest förknippad med sin tio år långa sejour i Atlético Madrid mellan 2015 och 2025.