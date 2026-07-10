Uppgifter: Coventry nära schweizisk VM-spelare

Coventry City rustar inför återkomsten till Premier League.

Enligt TalkSport är försvararen Aurele Amenda nära klubben.

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Coventry City står inför sin första säsong i Premier League sedan 2001. Inför återkomsten ser klubben ut att göra förstärkningar i de bakre leden.

Enligt TalkSport är den schweiziska landslagsmannen Aurele Amenda nära en flytt till Premier League-nykomlingen. Det rör sig om en övergångssumma på 17 miljoner pund (drygt 220 miljoner kronor), enligt uppgifterna.

Försvararen har representerat Eintracht Frankfurt sedan 2024 och innan det Young Boys i hemlandet Schweiz.

22-åringen har blivit kvar på bänken i samtliga av Schweiz matcher under sommaren VM-slutspel.