Uppgifter: Crysencio Summerville nära Serie A

Crysencio Summerville drar till sig intresse.

Han är nära en flytt från West Ham till Roma.

Det uppger transferjournalisten Nicolò Schira.

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Crysencio Summerville ser ut att vara på väg bort från West Ham.

Enligt transferjournalisten Nicolò Schira närmar sig den nederländske yttern en flytt till Serie A och Roma.

Schira uppger att klubbarna är nära en överenskommelse om en övergång värd 45 miljoner euro, motsvarande omkring 500 miljoner kronor.

Samtidigt ska Roma redan ha nått en överenskommelse med Summerville om de personliga villkoren. 24-åringen uppges skriva på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2031 och får en årslön på 4,5 miljoner euro, motsvarande cirka 50 miljoner kronor, plus bonusar.