Uppgifter: Dani Carvajal på väg till Qatar

Daniel ”Dani” Carvajal har spelat i Real Madrid i så gott som hela sitt liv.

Nu ser han ut att byta klubb – och land.

Detta då Fichajes uppger att han är aktuell för spel i den qatariska ligan.

Foto: Bildbyrån

Sedan år 2008 har Daniel ”Dani” Carvajal, 33, tillhört Real Madrids organisation och tagit sig hela vägen upp till A-laget.

Väl där har han blivit en av ”Los Blancos” konstanter i backlinjen med totalt 436 matcher.

Till sommaren löper ytterbackens avtal med storklubben ut – och mycket talar för att den just nu skadade 33-åringen lämnar Real Madrid.

Då sägs Carvajal vilja flytta till en liga som kräver mindre av hans kropp än La Liga gör.

Enligt Fichajes är den Qatariska ligan en sådan, och ett land som kan bli aktuellt för spanjoren. Till vilken klubb framgår inte av uppgifterna, däremot är en övergång som bosman först aktuell i sommar.

Dani Carvajal har även spelat för Bayer Leverkusen.