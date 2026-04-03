Uppgifter: De Bruyne vill stanna i Napoli

Kevin De Bruyne, 34, vill stanna i Napoli.

Det uppger italienska Sky Sport.

Kevin De Bruyne lämnade Manchester City för Napoli inför den här säsongen och fick en stark start. I oktober ådrog han sig dock en skada som höll honom borta från spel fram till början av mars.

Under vintern kom uppgifter om att mittfältaren var aktuell för en övergång till Saudiarabien, men någon flytt blev det aldrig. Enligt italienska Sky Sport planerar han i stället att stanna i Napoli även över nästa säsong och har inga planer på att byta klubb i sommar.

De Bruyne har kontrakt med Napoli till sommaren 2027 och står den här säsongen noterad för fyra mål och två assist på 14 matcher.