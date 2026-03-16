Uppgifter: De Rossi kan förlänga med Genoa

Daniele De Rossi sitter på ett utgående kontrakt med Genoa.

Nu väntas huvudtränaren skriva ett nytt avtal med Serie A-klubben.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Daniele De Rossi tog över som huvudtränare i Genoa i november i fjol. Italienaren skrev då ett kontrakt som sträcker sig till sommaren.

Nu rapporterar Tuttosport-journalisten Nicolo Schira att Genoa planerar ett nytt kontrakt med De Rossi. Detta då han anses vara en nyckelfigur för att ta klubben framåt.

Samtidigt uppger Schira att Bologna och Fiorentina är intresserade av De Rossi.

42-åringen har tidigare varit tränare i Roma, SPAL. Han har dessutom haft en roll i det italienska landslaget.