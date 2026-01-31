Uppgifter: Degerfors jagar spansk talang

Degerfors vill förstärka defensiven.

Enligt Sportbladet spanar klubben på den spanska mittbacken Jesús Hernández.

Degerfors släppte mittbacken Leon Hien till Djurgården. Nu är ”Bruket” på jakt efter en ersättare till försvararen.

Enligt Sportbladet visar Degerfors intresse för den spanske mittbacken Jesús Hernández, som tillhör Juventud Torremolinos CF i den spanska tredjedivisionen.

Förhandlingar ska ha inletts mellan spelaren och Degerfors som hoppas presentera 22-åringen inom de närmsta veckorna.

Hernández noteras för sju framträdanden den här säsongen.