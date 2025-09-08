Uppgifter: Dele Alli kan flytta hem – flera intresserade klubbar

Dele Allis kontrakt med Como har nyligen brutits.

Nu kommer rapporter om att mittfältaren kan flytta hem.

Flera Championship-klubbar uppges nämligen visa intresse.

Deli Alli skrev i januari på för Como och den engelske mittfältaren gjorde en match i Serie A den gångna säsongen (då hoppade han in och blev utvisad).

Nyligen meddelade den italienska klubben att parterna kommit överens om att gå skilda vägar och nu kommer rapporter om att Alli är aktuell för en flytt hem.

Flera Championship-klubbar uppges vara intresserade av mittfältaren.

Mail rapporterar nämligen nu om intresse från Birmingham City, West Bromwich Albion och Wrexham för mittfältaren.