Derek Cornelius ser ut att flytta till Skottland.

Den förre Malmö FF-mittbacken uppges vara klar för Rangers.

Detta enligt franska Foot Mercato.

Den kanadensiska mittbacken Derek Cornelius såldes av Malmö FF till Marseille förra sommaren.

Nu ser han ut att byta klubb igen.

Franska Foot Meracato rapporterar nämligen att Cornelius är klar för skotska Rangers.

Även L’Equipe kommer med dessa uppgifter.

Sedan flytten till Marseille har det blivit 25 tävlingsmatcher för 27-åringen från Ontario.