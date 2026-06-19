Uppgifter: Det betalar Strasbourg för talangen

Strasbourg är intresserade av Benjamin Bratlind.

Det har transferspecialisten Fabrizio Romano rapporterat.

Nu kommer uppgifter om vad de kan tänka sig betala.

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Den franska klubben Strasbourg är intresserade av att köpa IFK Göteborgs Benjamin Brantlind. Det kunde transferjournalisten Fabrizio Romano rapportera under gårdagen.

Nu kommer nya uppgifter från L’Equipe som uppger att klubben är redo att betala drygt 11 miljoner svenska kronor till IFK Göteborg för att säkra upp talangen. Uppgifterna gär gällande att 17-åringen skriver på ett femårsavtal med klubben.

Han har tidigare sagt att han vill lämna Göteborgsklubben redan i sommar för att de ska få betalt. Hans nuvarande kontrakt sträcker sig året ut.