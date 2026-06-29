Uppgifter: Detaljer från Kim Hellberg-värvning

Hayden Hackney närmar sig en Premier League-flytt.

Enligt Daily Telegraph är Middlesbrough-mittfältaren bara detaljer från Everton.

Bildmontage, Kim Hellberg och Hayden Hackney. Foto: Alamy

Efter en succésäsong under den svenska tränaren Kim Hellberg utsågs 24-åriga Hayden Hackney till hela den engelska andraligans bästa spelare. Sedan dess har Middlesbrough-mittfältaren dragit på sig enormt intresse från ett antal Premier League-klubbar och nu väntas transfersagan gå mot ett slut till sist.

Enligt Daily Telegraph är Everton bara detaljer från att slutföra en värvning av den 24-åriga defensiva mittfältaren. Uppgifterna gör gällande att en överenskommelse om en värvning värd 25 miljoner pund (motsvarande drygt 320 miljoner kronor) är nära samt att parterna väntas enas om affär senare i veckan.

New – #Everton are moving closer to signing Hayden Hackney from Middlesbrough in a £25m deal. Expectation of a full agreement later this week.



Also in story: #Boro hold talks with #lcfc over signing Oliver Skipp but are deterred by £15m price taghttps://t.co/yM8bypNxjR — John Percy (@JPercyTelegraph) June 29, 2026

Samtidigt rapporterar samma källa att Middlesbrough har identifierat Leicester Citys Oliver Skipp som en potentiell ersättare till Hackney. ”Boro” med Kim Hellberg i spetsen har varit i diskussioner med klubben, som nyligen åkte ur The Championship, men sägs avskräckas av prislappen på 15 miljoner pund (motsvarande drygt 192 miljoner kronor).

Middlesbrough slutade på femteplats i den engelska andraligan och förlorade playoff-finalen mot Hull City. Everton slutade på 13:e plats i Premier League förra säsongen.