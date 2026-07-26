Chockade Hammarby i 90:e

STOCKHOLM. Victor Lind såg ut att bli matchhjälte för Hammarby.

Men i 90:e minuten nickade Andreas Troelsen in 1-1 för BP och nu skiljer det hela elva poäng mellan serieledande Sirius och tabelltvåan Bajen i guldracet.

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Blott tre dagar efter 1-1-matchen mot Anderlecht i Europa League-kvalet spelade Hammarby allsvensk match på Grimsta.

Victor Eriksson, Noah Persson, Nahir Besara och rekordaffären Amin Boudri inledde alla på bänken.

Trots en drös chanser hade Hammarby svårt att få in bollen och det krävdes att Boudri skulle komma in och göra debut i 72:a minuten för att målet skulle komma.

Los Angeles-förvärvet som efter bara ett halvår i MLS nu vänt tillbaka till svensk fotboll för allsvenska rekordsumman 37 miljoner kronor stressade sin motståndare så pass mycket i ryggen att Victor Lind fick tag i bollen och efter ett eget litet solonummer vräkte dansken upp bollen i första krysset med vänstern.

Ett drömmål som såg ut att bli matchens enda från Lind som i vintras såldes av just BP till Hammarby för 28 miljoner kronor.

Men Lind skulle inte bli matchhjälte. I 90:e minuten nickade Andreas Troelsen in 1-1 efter en fast situation.

Blytungt för Hammarby som därefter inte hann få till någon ordentlig forcering.

Då Sirius hemmavann mot IFK Göteborg med hela 4-1 under söndagen leder nu Uppsalalaget allsvenskan med elva poäng före tabelltvåan Hammarby – och då har Sirius dessutom en match färre spelad.