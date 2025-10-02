Uppgifter: Dif-talang på väg att lämna för konkurrent

Rasmus Nehrman ser ut att byta klubb inom allsvenskan.

Talangen väntas lämna Djurgården för Gais.

Detta rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens IF ser ut att tappa ett spännande namn i Rasmus Nehrman.

Talangen väntas byta Blåränderna mot den allsvenska konkurrenten Gais.

Expressen uppger att mittfältaren är nära en flytt till Göteborgsklubben och han väntas skriva på ett A-lagskontrakt med klubben och spel i allsvenskan 2026 uppges vara aktuellt.

Talangen som fanns med på bänken för Djurgården i allsvenskan ifjol har den här säsongen noterats för ett mål på 27 matcher i Stockholmsklubbens P19-lag.