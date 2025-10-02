Uppgifter: Dif-talang på väg att lämna för konkurrent
Rasmus Nehrman ser ut att byta klubb inom allsvenskan.
Talangen väntas lämna Djurgården för Gais.
Detta rapporterar Expressen.
Djurgårdens IF ser ut att tappa ett spännande namn i Rasmus Nehrman.
Talangen väntas byta Blåränderna mot den allsvenska konkurrenten Gais.
Expressen uppger att mittfältaren är nära en flytt till Göteborgsklubben och han väntas skriva på ett A-lagskontrakt med klubben och spel i allsvenskan 2026 uppges vara aktuellt.
Talangen som fanns med på bänken för Djurgården i allsvenskan ifjol har den här säsongen noterats för ett mål på 27 matcher i Stockholmsklubbens P19-lag.
