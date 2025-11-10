Uppgifter: Disasi väntas lämna Chelsea

Axel Disasi ingår inte i tränaren Enzo Marescas ordinarie trupp.

Nu kan han enligt uppgifter lämna Chelsea i januari.

Foto: Bildbyrån

Axel Disasi har inte fått mycket speltid och ingår inte i tränarens ordinareie trupp. Nu kan en flytt vara aktuell enligt Footmercato-journalisten Santi Aouna., något som Fotbollskanalen rapporterat om. Disasi kommer enligt uppgifterna att lämna klubben under januarifönstret då han inte kommer tillhöra A-laget. Om det rör sig om ett lån eller en premanent övergång är ännu oklart.

Disasi har gjort 61 matcher och fem mål i Chelsea sedan han anslöt sommaren 2023. Under våren 2024 var han utlånad till Aston Villa.