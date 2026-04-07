Uppgifter: Dit kan Vini Junior gå – vid Real Madrid-exit

Vinicius Junior och Real Madrid har haft en sargad relation.

Enligt ESPN är det sannolikt att han går till Premier League eller Paris Saint-Germain om han lämnar.

Under tiden Xabi Alonso var huvudtränare i Real Madrid fanns det en tydlig spricka med den offensive stjärnan Vinicius Junior. Det hade uppstått en spricka mellan den dåvarande tränare och brassen.

Trots ett tränarbyte i ”Los Blancos” har förhandlingarna inte kommit längre i Vini Juniors kontraktsförlängning, rapporterar ESPN.

Real Madrid vill inte släppa brassen gratis 2027 och ESPN skriver att om han skulle säljas är Premier League och Paris Saint-Germain de mest troliga destinationerna.

Vinicius Junior noteras för 17 mål och 13 assist på 44 matcher den här säsongen.



