Uppgifter: Djurgården ger inte upp på Sigurdarson

Djurgården ville värva Sandefjords Stefan Ingi Sigurdarson i somras.

Nu fortsätter ”Blåränderna” visa intresse för anfallaren.

Det rapporterar Aftonbladet.

Foto: Alamy

I somras ryktades det om att Djurgården var intresserat av isländske Stefan Ingi Sigurdarson. Men det blev ingen värvning till slut.

Nu rapporterar Aftonbladet att ”Blåränderna” är fortsatt intresserade av anfallaren. Enligt tidningen var Djurgårdens sportchef Bosse Andersson på plats i Norge för att titta på Sigurdarson.

Islänningen uppges vara aktuell för en flytt till Djurgården nästa säsong.

Sigurdarsons kontrakt med norska Sandefjord sträcker sig över 2027.