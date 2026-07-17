Uppgifter: Djurgården kräver 88 miljoner för Siltanen
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Många klubbar är intresserade av Djurgårdens Mattias Siltanen.
Nu kommer uppgifter från Tuttomercatoweb om vad Djurgården vill ha för summa.
Tidigare i veckan rapporterades det om att Udinese hade lagt ett bud på Mattias Siltanen.
Budet ska ha legat på 6 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 66 miljoner kronor, och förhandlingar pågår. Men Stockholmsklubben vill ha mer.
Enligt den italienska sajten Tuttomercatoweb kräver Djurgården 8 miljoner euro, vilket motsvarar 88 miljoner för att släppa Siltanen.
Finländaren har varit bänkad i Djurgården efter de senaste tidens rykten. Läs mer här.
Siltanens kontrakt löper ut om 1,5 år.
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