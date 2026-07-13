Siltanens flytt sprack: ”Ville verkligen gå”

STOCKHOLM. Han var överens med Toulouse, men Djurgården sa nej.

Det gör Matias Siltanen besviken.

– En av tuffaste veckorna som jag varit med om som spelare, säger finländaren i den mixade zonen efter 3-0-segern mot HBK.

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Sedan Matias Siltanen anslöt till Djurgården förra vintern har han varit given på Djurgårdens mittfält.

Men under måndagskvällen var den flyttryktade spelaren bänkad. I stället huserade Daniel Stensson i finländarens ställe bredvid Hampus Finndell på centralt fält.

– Jag ska egentligen inte diskutera det där men vi har väldigt många bra mittfältare. Det har cirkulerat saker kring honom och han är väldigt ung, så sådant kan påverka. Daniel Stensson har inte spelat på länge och både han och Hampus gör det bra. Vi har bra konkurrens och i dag var det läge att göra det bytet, säger Djurgårdens assisterande tränare Christer Mattiasson på presskonferensen efteråt om Siltanen som efter timmen spelad trots allt byttes in.

När Siltanen träffar media i den mixade zonen efter Djurgårdens 3-0-seger mot HBK medger han besvikelse över uteblivna flytten till Toulouse som rapporterades vara nära att gå i lås där Djurgården skulle få närmare 70 miljoner kronor för 19-åringen, men där affären häromdagen sprack på Djurgårdens bevåg.

– Det var varit en tuff vecka, en av de tuffaste veckorna mentalt som spelare, säger han och utvecklar:

– När det är så konkret och Djurgården får ett väldigt bra erbjudande… jag vill gå, är överens med klubben och sedan händer det här, att det blev helt annorlunda än vad jag ville… det är så klart tufft. Jag ville verkligen gå.