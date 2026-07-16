Uppgifter: Serie A-klubb intresserade av Siltanen

Djurgårdens Matias Siltanen drar till sig mycket intresse.

Stockholmsklubben har fått in ett nytt bud från en serie A-klubb.

Det rapporterar Expressen.

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Matias Siltanens har varit ett intressant namn för många klubbar. Han ryktades till Toulouse senast men den affären sprack efter att klubbarna inte kom överens.

Nu har en annan klubb intresse för Djurgårdsspelaren.

Enligt uppgifter från Expressen har den italienska klubben Udinese. De är i förhandlingar kring en övergång som nämns vara värd cirka 66 miljoner kronor inklusive bonusar.

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