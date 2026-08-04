Uppgifter: Storklubb värvar från allsvenskan – för 45 miljoner
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Brommapojkarna ser ut att göra en storaffär med franska Toulouse.
Enligt uppgifter är Sion Oppong, 18, nära att säljas.
Sion Oppong har gjort 14 framträdanden i allsvenskan den här säsongen. På dessa har BP-talangen svarat för två mål och en assist.
Nu ser Oppong ut att lämna Brommapojkarna och allsvenskan. Enligt sajten Foot Mercato är Ligue 1-klubben Toulouse redo att lägga fyra miljoner euro ( cirka 45 miljoner kronor) för att värva yttern.
Oppong skrev A-lagskontrakt med BP inför säsongen 2025 och har varit på lån i Viggbyholm och FC Stockholm.
Toulouse slutade nia förra säsongen i den franska högstaligan.
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