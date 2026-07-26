Uppgifter: Djurgården nära ny målvakt

Djurgården förstärker på målvaktspositionen.

33-årige Lukas Jonsson värvas från tyska Osnabrück, enligt uppgifter.

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Djurgården fortsätter att vara aktiva på transfermarknaden. Hittills har Stockholmsklubben värvat tre offensiva spelare. Nu ser Dif ut att förstärka truppen med en ny målvakt.

Enligt Sportbladet vill Djurgården värva Lukas Jonsson från VfL Osnabrück i Tyskland. Parterna ska vara nära en lösning samtidigt som inget är helt klart.

Tidningen uppger att värvningen är ett led i att minska antalet utländska spelare i truppen. Något klubben har haft problem med tidigare.

Jonsson har tidigare spelat i klubbar som Sirius, Esbjerg, Vendsyssel och Mjöndalen.