Uppgifter: Djurgården väntas testa ny japan

Keita Kosugi har gjort stor succé i Djurgården.

Blåränderna ser nu ut att kunna gå för en ny Japan.

Seigo Suetani väntas inom kort provspela med klubben.

Foto: Bildbyrån

Keita Kosugi har gjort stor succé sedan han anlände till Djurgården häromåret och den japanske försvararen väntas bli en av Stockholmsklubbens kommande storaffärer.

Inför årets säsong så var den japanske målvakten Shuichi Gonda på plats hos Djurgården och tränade med klubben, men någon övergång till Dif blev aldrig av. Nu ser Stockholmsklubben på nytt ut att testa ett japanskt namn.

Sponichi rapporterar nämligen att den 21-årige yttern, Seigo Suetani, väntas provträna med Stockholmsklubben inom det närmaste.

Suetani tillhör i skrivande stund japanska Kyoto Sangyo.