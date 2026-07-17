Uppgifter: Djurgården värvar mittfältare

Djurgården ser ut att stärka upp truppen.

Enligt den grekiska sajten Gazzetta ska Christos Almyras, 20, vara nära Stockholmklubben.

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Djurgården ser ut att vara nära en ny värvning.

Enligt uppgifter från den grekiska sajten Gazzetta så är Stockholmsklubben nära att värva mittfältaren Christos Almyras.

Han spelar till vardags i Asteras Tripolis och den snart 21-åriga greken väntas flyga till Stockholm för att genomföra en läkarundersökning inom kort.

Övergångssumman väntas landa på en miljon euro, motsvarade elva miljoner kronor.