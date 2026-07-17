Uppgifter: Djurgården värvar mittfältare
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Djurgården ser ut att stärka upp truppen.
Enligt den grekiska sajten Gazzetta ska Christos Almyras, 20, vara nära Stockholmklubben.
Djurgården ser ut att vara nära en ny värvning.
Enligt uppgifter från den grekiska sajten Gazzetta så är Stockholmsklubben nära att värva mittfältaren Christos Almyras.
Han spelar till vardags i Asteras Tripolis och den snart 21-åriga greken väntas flyga till Stockholm för att genomföra en läkarundersökning inom kort.
Övergångssumman väntas landa på en miljon euro, motsvarade elva miljoner kronor.
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