Uppgifter: Djurgården värvar Rosenqvist – blir rekordaffär

Charlie Rosenqvist, 19, har bestämt sig.

Kalmar FF-stjärnan går till Djurgården i en allsvensk rekordaffär, enligt uppgifter.

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Kalmar FF-talangen Charlie Rosenqvist har fått sitt stora genombrott den här säsongen. 19-åringen har hittills svarat för sju mål och en assist i allsvenskan.

Tidigare rapporterades det om att Djurgården lagt ett bud värt 25 miljoner kronor på Rosenqvist – men att KFF tackat nej. Senare kom uppgifter om att italienska Atalanta gett sig in i jakten.

Nu rapporterar Aftonbladet att Rosenqvist har bestämt sig – och det blir Djurgården.

Enligt tidningen köps han loss av Dif från KFF för totalt 40 miljoner kronor, vilket gör det till den dyraste värvningen någonsin. Om inget oförutsett händer sägs Rosenqvist bli presenterad av ”Blåränderna” innan transferfönstret stänger på måndag.