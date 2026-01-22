Uppgifter: Dzeko skriver på för Schalke i dag
Edin Dzeko har spelat för Fiorentina sedan i somras.
Nu ser han ut att byta Italien mot Tyskland – för spel i FC Schalke.
Det rapporterar transferspecialisten Nicoló Schira.
Efter att ha tillbringat två år i Turkiet och Fenerbache skrev Edin Dzeko på för Fiorentina under sommaren.
Däremot har tiden i Serie A-jumbon inte blivit som bosniern hade tänkt. Med elva matcher för ”La Viola” ser tiden i Florens ut att gå mot sitt slut efter ett halvår.
Detta för spel i den tyska andraligan och FC Schalke 04. Lyssnar man till transferspecialisten Nicoló Schira kommer 39-åringen att krita på för storklubben under dagen – och göra sin första träning med klubben redan under eftermiddag.
Skulle Dzeko bli klar för Schalke blir det anfallarens andra vända i Tyskland, då han spelade för Wolfsburg mellan 2007 och 2011 – där han var med och vann Bundesliga med klubben.
