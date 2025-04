Uppgifter: Ederson på väg bort från City

Ederson ser ut att lämna Manchester City.

Målvakten ska, enligt uppgifter, vara på väg till Saudi Pro League.

Detta enligt transferjournalisten Fabrizio Romano.

Den brasilianska målvakten Ederson är på väg bort från Manchester City. Enligt den italienska transferjournalisten Fabrizio Romano ska det finnas ”konkreta chanser” att han lämnar i sommar.

Den 31-åriga burväktaren har kopplats ihop med Saudi Pro League, något som var aktuellt redan för ett år sedan. Romano rapporterar att saudiska klubbar fortfarande är ute efter målvakten.

Ederson har under sin tid vunnit sex Premier League-titlar och där till vunnit Champions League.

Brassen kom till Manchester City under sommaren 2017 och har gjort totalt 365 matcher för klubben.

🚨 Éderson has concrete chances to leave Manchester City in the summer transfer window, plan confirmed.

It was already close with Saudi Pro League one year ago… and Saudi clubs remain keen. 🇸🇦 pic.twitter.com/Rn3T2MAbvy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2025