Uppgifter: Elena Sadiku tar över BK Häcken

Guldtränaren Mak Lind har lämnat BK Häcken.

Enligt skotska medier kommer Celtic-tränaren Elena Sadiku ta över.

Foto: Bildbyrån

Mak Lind lämnade BK Häcken efter att ha tagit det efterlängtade SM-guldet. Han ska nu ta över North Carolina Courage.

I förra veckan skulle en ny tränare presenteras men det blev inställt av logistiska själ. I ett meddelade till Göteborgs-Posten skrev klubbens vice klubbchef och kommunikationschef Malin Fahlén att det handlade om omständigheter klubben inte kunde göra något åt.

”Vi blev tvungna att skjuta upp presentationen på grund av omständigheter som vi inte råder över. Det är alltså inget med själva tränarrekryteringen som strular, utan det är en praktisk fråga kopplat till själva presentationen av vår nya tränare. Vi beklagar att det blev så men hoppas att alla supportrar har ro att invänta tomten några dagar till”.



Enligt skotska medier är Elena Sadiku, som till vardags tränar Celtic, klar för att ta över BK Häcken. Enligt Göteborgs-Posten har Häcken föjt Sadiku på nästa håll och hon ska vara en av favoriterna till att ta över.

I somras kunde publiken se Elena Sadiku som en av experterna i SVT under EM.