Uppgifter: Elfsborg lånar in dansk mittfältare

Elfsborg förstärker truppen inför kommande säsong.

Enligt uppgifter från Tipsbladet lånas Julius Beck, 20, in.

Foto: Bildbyrån

Julius Beck spelar till vardags i Sturm Graz i Österrike men nu tyder mycket på att han lämnar för spel i allsvenskan.

Enligt uppgifter från Tipsbladet ska Elfsborg låna in 20-åringen, vilket klubbarna är överens om enligt uppgifterna. Det rör sig om ett låneavtal på sex månader men det finns även en köpoption.

Under nästa vecka kommer mittfältaren att genomgå en läkarundersökning.

Beck står noterad för 3 inhopp i år.