Uppgifter: Elfsborg plockar in målvakt på provspel

Tobias Elnegaard kommer inte att fortsätta i Odense BK.

Istället kommer han, enligt Tipsbladet, att provträna med Elfsborg.

Detta från och med nästa vecka.

Foto: Bildbyrån

Den 17-årige målvaktstalangen Tobias Elnegaard kommer inte att bli en del av Odenses A-lagstrupp nästa sommar, och detta trots flera erbjudanden om förlängning från klubben.

Istället kommer han, enligt danska Tipsbladet, att resa till Sverige och Borås för provträning med IF Elfsborg från och med nästa vecka.

Där kommer han att utvärderas för ett potentiellt kontrakt med den allsvenska klubben.

I dagsläget tillhör Elnegaard OB:s U19-lag samtidigt som han har varit uttagen i flera danska ungdomslandslag. Hans avtal med superliga-klubben sträcker sig fram till i sommar.