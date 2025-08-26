Elfsborg värvar från stadskonkurrenten Norrby.

Detta i form av den 16-årige talangen Jonathan Edenvik.

Det rapporterar Borås Tidning.

Foto: Bildbyrån

Den 16-årige talangen Jonathan Edenvik har spelat elva matcher för Norrby i Ettan under den pågående säsongen.

Under måndagskvällen ställdes Norrby mot Jönköpings Södra i en toppmatch – då saknades den offensiva mittfältaren för de blåvita.

Detta då Edenvik, enligt Borås Tidning, är klar för en flytt till ett annat Borås-lag – i form av Elfsborg.

Enligt uppgifterna återstår endast detaljer innan 16-åringen kan presenteras av Elfsborg, som uppges köpa loss Edenvik för ett ”högt sexsiffrigt belopp”. Vidare uppges det även finnas bonusar i kontraktet som gör att övergångssumman kan stiga ytterligare för Ettan-klubben.