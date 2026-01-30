Uppgifter: Elfsborg värvar isländsk anfallare

Elfsborg värvar från Island.

Anfallaren Gabríel Snaer Gunnarsson är klar för Boråsklubben.

Detta enligt isländska fotbolti.net.

IF Elfsborg ser ut att vilja utöka sin anfallsuppsättning. Enligt den isländska sajten fotbolti.net har Elfsborg gjort klart med Gabríel Snaer Gunnarsson.

Den isländske forwarden väntas ansluta i sommar och det ska röra sig om ett långtidskontrakt.

Gunnarsson spelar för närvarande i ÍA Akranes och står noterad för totalt två mål och en assist i den isländska klubben.

Elfsborg slutade på en åttonde plats i allsvenskan i fjol.