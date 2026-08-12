Messi talar ut – öppnar för att avsluta karriären

Lionel Messis pappa, Jorge, avled förra veckan.

Nu öppnar den argentinske stjärnan upp om sorgen.

”Jag vet inte vad jag ska ta mig till utan dig”, skriver han i ett inlägg på Instagram.

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Förra veckan meddelade klubben Newell’s Old Boys att Lionel Messis pappa Jorge avlidit efter en tids sjukdom. Han blev 68 år gammal.

Nu öppnar Messi upp om sorgen i ett långt brev.

”Det är väldigt svårt för mig att föreställa mig att jag inte kommer att få träffa dig mer, att vi inte kommer att prata mer. Jag vet att du led och att det är bäst så här, men du lämnade oss för tidigt. Vi hade fortfarande så mycket kvar att uppleva tillsammans”, skriver Messi i ett inlägg på Instagram.

Bland annat berättar Messi om att han ville vinna VM-guld tidigare i sommar då hans pappa inte kunde resa dit på grund av sjukdomen.

”Den här gången försökte jag trotsa kroppen, men jag klarade det inte. Jag lyckades aldrig känna mig i form. När jag kom hem trodde du att vi hade förlorat finalen på straffar. Vi kunde inte prata om allt som hade hänt. Du kunde inte glädjas åt någonting. Vi blev inte mästare, men du anar inte hur mycket vi njöt av varenda match. Ännu en gång hade du rätt: jag var tvungen att vara där och spela.”

Messi berättar att pappans död fått honom att fundera över sin framtid. Den argentinske superstjärnan förklarar att utan pappan blir det svårt att hitta motivation.

”Jag vet inte vad jag ska ta mig till utan dig, jag vet inte hur jag ska gå vidare. Jag har bara ägnat mig åt fotboll och nu tvekar jag på om jag kommer att fortsätta med det så mycket längre. Du fanns vid min sida från början; det var så lite kvar till slutet. Varför kunde du inte hålla ut lite till, så att vi kunde ha avslutat det tillsammans? Jag kommer att sakna dig oerhört, men du kommer alltid att finnas med oss. Vila i frid och vaka över oss där uppifrån, precis som du gjorde här nere. Tack för allt.”