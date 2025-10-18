Uppgifter: Engelska storklubbar jagar jättetalangen

Den unge argentinaren Ian Subiabre drar till sig en hel del intresse.

18-åringen uppges jagas av flera Premier League-klubbar.

En flytt till den engelska högstaligan är också att vänta för talangen nästa sommar.

Foto: Bildbyrån

Den argentinske jättetalangen Ian Subiabres namn kan vara värt att lägga på minnet.

18-åringen har redan imponerat en hel del i River Plate och redan nu så uppges han jagas av flera storklubbar, i synnerhet i England.

TBR Football rapporterar att Liverpool, Arsenal, Chelsea och Manchester City alla är intresserade av Subiabre och det behöver inte dröja länge till innan det blir en flytt till England för talangen.

Enligt uppgifterna ska nämligen en Premier League-flytt vara att räkna med för talangen nästa år.

Tidigare har det även rapporterats om intresse från andra europeiska storklubbar, däribland Atletico Madrid och Inter.