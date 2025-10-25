Uppgifter: Engelska storklubbar visar intresse för Köln-talangen

Unge Said El Mala har fått en fin start på säsongen i Bundesliga.

Nu drar Köln-talangen till sig intresse från Premier League.

Chelsea, Manchester City och Manchester United uppges alla vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

19-årige Said El Mala imponerade på lån i tredjeligalaget Viktoria Köln ifjol och under inledningen av årets säsong har han fått en hel del förtroende i 1.FC Köln.

Talangen har också levererat i Bundesliga, hittills har det blivit tre mål och en assist på sju framträdanden.

Hans fina prestationer ser ut att ha fått större klubbar att få upp ögonen för honom.

Tyska Sport1 rapporterar nämligen nu att flera toppklubbar i Premier League är intresserade av talangen. Det uppges finnas intresse från Manchester City, Chelsea och Manchester United.

19-åringen har kontrakt med 1.FC Köln fram till sommaren 2030.