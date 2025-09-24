Uppgifter: Engelsmannen nära La Liga-klubb

Patrick Bamford lämnade Leeds i somras.

Nu ser karriären ut att fortsätta i Spanien för anfallaren.

Han uppges nämligen vara nära en flytt till Getafe.

Foto: Bildbyrån

I slutet av sommarens transferfönster valde Leeds United att släppa Patrick Bamford.

”Han kommer för alltid att vara en del av vår stolta historia”, skrev klubben i samband med att det blev officiellt.

Bamford har sedan dess stått utan klubb, men nu ser en klubb ut att närma sig för den engelska anfallaren.

Matteo Moretto rapporterar nämligen nu om att 32-åringen är nära en flytt till La Liga-klubben Getafe.

Enligt uppgifterna så är Bamford nära att skriva på för klubben som Bosman.