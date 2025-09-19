Luis Enrique har varit tränare i PSG sedan 2023.

Spanjoren har två år kvar på kontrakt.

Nu drömmer han om en återkomst till Barcelona, enligt spanska Sport.

Foto: Alamy

Luis Enrique tog över som tränare i Paris Saint-Germain sommaren 2023. På de två senaste säsonger har det blivit två titlar i Ligue 1 för Enrique.

Spanjorens kontrakt med den franska jätten löper ut om två år och enligt spanska Sport drömmer han sig redan vidare.

Sport skriver att Enrique drömmer om en comeback i Barcelona. Enrique basade över Barcelona mellan 2014 och 2017 och har under den tiden bland annat vunnit en Champions League-titel.

En möjlig återkomst skulle dock dröja uppger Sport. Detta på grund av att Enrique fortfarande har år kvar på sitt kontrakt. Barcelonas nuvarande tränare Hansi Flicks kontrakt sträcker sig till sommaren 2027.