Uppgifter: Everton värvar Chelsea-talangen

Tyrique George, 20, är på lån i Everton.

Nu ser klubben ut att aktivera köpoptionen.

Det uppger BBC.

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Chelseas Tyrique George, som tillbringade vårsäsongen på lån i Everton, ser nu ut att lämna klubben permanent.

Enligt BBC aktiverar Everton köpoptionen i låneavtalet. Övergångssumman uppges landa på 17 miljoner pund plus upp till 8 miljoner i bonusar, motsvarande totalt omkring 320 miljoner kronor.

Chelsea har samtidigt säkrat en vidareförsäljningsklausul på 15 procent.

George gjorde elva matcher för Everton under låneperioden, varav en från start. Totalt har han spelat 37 matcher för Chelsea.