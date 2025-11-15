Uppgifter: Fabian Schär kan lämna Newcastle
Den 33-åriga Newcastle-backen Fabian Schär kan lämna klubben.
Det är uppgifter som tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg kommer med.
Enligt den tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg så kan Schär behöva se sig om efter en ny klubb då han troligtvis lämnar Newcastle. Uppgifterna säger att backen kan lämna i vinter. Ett alternativ sägs vara en återkomst Bundesliga.
33-årigens kontrakt går ut i sommar och enligt Plettenberg lär det inte förlängas.
