Uppgifter: Fabian Schär kan lämna Newcastle

Den 33-åriga Newcastle-backen Fabian Schär kan lämna klubben.

Det är uppgifter som tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg kommer med.

Foto: Bildbyrån

Enligt den tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg så kan Schär behöva se sig om efter en ny klubb då han troligtvis lämnar Newcastle. Uppgifterna säger att backen kan lämna i vinter. Ett alternativ sägs vara en återkomst Bundesliga.

33-årigens kontrakt går ut i sommar och enligt Plettenberg lär det inte förlängas.