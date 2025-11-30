Uppgifter: Fàbregas på Barcelonas radar

Barcelona letar efter en framtida ersättare till Hansi Flick .

Enligt uppgifter finns Comos succétränare Cesc Fàbregas med på klubbens önskelista.

Foto: Bildbyrån

Hansi Flick tog över Barcelona sommaren 2024 och fick en stark start med en inhemsk trippel under debutsäsongen. Trots ett nytt kontrakt till 2027 har rykten cirkulerat om att han kan lämna klubben efter säsongen, något han själv har förnekat.

Det hindrar dock inte Barcelona från att se över långsiktiga alternativ. Enligt Fichajes.net är Cesc Fàbregas, som gjort stor succé i Como, ett namn som lockar klubben. Både sportchefen Deco och president Joan Laporta uppges uppskatta hans ledaregenskaper, klubbkännedom och förståelse för Barcelonas kultur.

Fàbregas, 38, är fostrad i La Masia och hade en treårig sejour i Barcelonas A-lag mellan 2011 och 2014. Han har kontrakt med Como till 2028.