Uppgifter: Falk lånas ut till Liverpool

Jennifer Falk uppges lämna BK Häcken – på lån.

Enligt Aftonbladet förlänger målvakten med Göteborgsklubben och lånas ut till Liverpool.

Foto: Bildbyrån

Jennifer Falk var en av de utmärkande spelarna när BK Häcken tog sitt första SM-guld i damallsvenskan i fjol.

Hennes framtid har dock varit osäker då målvaktens kontrakt löpt ut efter säsongen.

Nu rapporterar Aftonbladet att Falk förlänger med Häcken samtidigt som hon lånas ut. Tidningen gör gällande att hennes nästa klubbadress blir Liverpool i WSL.

I Liverpool spelar svenskorna Alice Bergström, Cornelia Kapocs och Beta Olsson.