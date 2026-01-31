Uppgifter: Falkenberg säljer Viktor Ekblom

Viktor Ekblom lämnar Falkenberg.

27-åringen säljs till Tromsø för 3,2 miljoner kronor.

Det rapporterar norska TV2.

Foto: Bildbyrån

Viktor Ekblom uppges vara på väg bort från Falkenbergs FF. 27-åringen gjorde nio mål på 15 framträdanden i superettan i fjol ser ut att lämna för Tromsø i Eliteserien, enligt norska TV2.

Affären ska , enligt TV2, landa på 3,5 miljoner norska kronor, vilket motsvarar ungefär 3,2 miljoner svenska kronor. Det ska endast återstå detaljer innan allt blir klappat och klart.

Viktor Ekblom har tidigare representerat bland annat IFK Malmö, Landskrona och Lunds BK.