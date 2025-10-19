Uppgifter: Faraj förhandlar om sin framtid – kan välja fritt

Omar Faraj lämnade Degerfors i juli.

Nu förhandlar Faraj och hans nuvarande klubb om framtiden.

Han kan lånas ut och valet på klubb får Faraj välja själv.

Foto: Bildbyrån

I juli lämnade Omar Faraj Degerfors när han återvände till den egyptiska klubben Zamalek.

Den egyptiska tidningen Al-Ahram uppger att Zamalek har inlett förhandlingar med Omar Faraj för att lösa den pågående osäkerheten kring hans framtid i klubben.

Trots att den tidigare Degerfors- och AIK-anfallaren har kontrakt till 2027 är han inte längre önskad i laget. Parterna ska nu diskutera en lösning där Faraj lånas ut under våren, med frihet att själv välja klubbadress i Europa. Planen är sedan att under sommaren hitta en mer permanent lösning.

Tidigare fördes samtal om att bryta kontraktet i förtid, men enligt Al-Ahram krävde Faraj då att hela avtalsvärdet skulle betalas ut – något som klubben motsatte sig.

Hittills den här säsongen har Faraj inte gjort en enda tävlingsmatch för Zamalek.