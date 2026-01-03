Uppgifter: FC Barcelona vill värva från Bournemouth

Hansi Flick vill se FC Barcelona förstärka försvaret i januari.

Han vill göra det genom att värva Marcos Senesi från Bournemouth.

Foto: Bildbyrån

Toppstrid i La Liga och troligen slutspel i Champions League väntar bland annat FC Barcelona i vår.

En hel del viktiga matcher kommer det att bli och inför det så vill Hansi Flick se den spanska storklubben förstärka försvaret och enligt uppgifter står det redan klart vem tysken vill få in.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen att Flick vill se FC Barcelona värva Marcos Senesi från AFC Bournemouth i januari. Argentinaren sitter på ett kontrakt med Bournemouth som går ut i sommar, så en affär lär inte bli speciellt dyr att lösa.

Den här säsongen står 28-åringen noterad före tre assist på 15 matcher i Premier League.