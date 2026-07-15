Uppgifter: FC Köpenhamn vill ha Alex Kral

FC Köpenhamn vill stärka upp truppen.

De har siktat in sig på Alec Kral.

Det uppger Tipsblandet.

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FC Köpenhamn ser ut att vara nära att förstärka mittfältet med den tjeckiske landslagsmannen Alex Kral.

Enligt danska Tipsbladet återstår endast den obligatoriska läkarundersökningen innan 28-åringen skriver på för den danska storklubben. Övergången sker i så fall som bosman efter att hans kontrakt löpt ut.

Kral kommer närmast från Union Berlin, men har även spelat för klubbar som West Ham, Schalke 04 och Spartak Moskva under karriären.

Mittfältaren har gjort 48 A-landskamper för Tjeckien och representerade senast landslaget under 2025.