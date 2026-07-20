Uppgifter: FCK drar sig ur jakten på VM-svensken

FC Köpenhamn ska tidigare ha förhandlat om Alexander Bernhardsson.

Nu drar sig den danska klubben ur jakten på svensken, enligt uppgifter.

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För två veckor sedan rapporterade Tipsbladet att FC Köpenhamn hade inlett förhandlingar med Holstein Kiel om Alexander Bernhardsson, 27. FCK såg svensken som en ersättare till Jordan Larsson.

Men nu ser det inte ut att bli någon övergång.

Enligt Tipsbladet har FCK dragit sig ur förhandlingarna med Holstein Kiel efter flera avslagna bud. Det senaste budet uppges ha legat på 2,7 miljoner euro, vilket motsvarar närmare 30 miljoner kronor.

Holstein Kiel sägs kräva mer för Bernhardsson. Enligt sajten ligger prislappen på fem miljoner euro (55 miljoner kronor). FCK sägs inte vara villiga att betala den summan på grund av svenskens ålder och skadehistorik.

Bernhardsson spelade tre av Sveriges VM-matcher. Hans avtal med Holstein Kiel sträcker sig till sommaren 2027.