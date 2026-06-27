Uppgifter: FCK intresserade av tidigare Häcken-stjärna

Romeo Amane kan hamna i FC Köpenhamn.

Enligt danska Tipsbladet är klubben intresserade av den gamla Häcken-talangen.

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Romeo Amane har en bra säsong i Rapid Wien bakom sig där han startat 30 matcher i ligaspelet. Nu kan en återkomst till Skandinavien vara på tapeten.

Det rör sig dock inte om BK Häcken. Enligt danska Tipsbladet spanar FC Köpenhamn in den ivorianska mittfältaren.

Det lär dock inte bli en billig historia om den danska storklubben skulle välja att gå för Amane. Enligt uppgifterna vill Rapid Wien ha åtminstone ha sex miljoner euro, motsvarande drygt 66,5 miljoner svenska kronor.

Romeo Amane såldes till Rapid Wien från BK Häcken i januari 2025. Övergångssumman landade på drygt 30 miljoner kronor.

Totalt spelade ivorianen 99 tävlingsmatcher för Göteborgsklubben.