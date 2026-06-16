Uppgifter: FCK kräver mer betalt för Jordan Larsson

Jordan Larsson är nära en övergång till saudiska Al-Ettifaq.

Men då vill FC Köpenhamn ha mer betalt en vad som tidigare rapporterats.

Det uppger danska Tipsbladet.

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Jordan Larsson stod för en habil säsong i ett annars underpresterande FC Köpenhamn. Det har i dagarna rapporterats om långt gångna förhandlingar med saudiska Al-Ettifaq gällande svenskens signatur.

Men saudierna kommer behöva tillsätta mer pengar om det ska bli någon flytt för Jordan Larsson. Enligt danska Tipsbladet kräver FC Köpenhamn kräv er 1,7 miljoner dollar (cirka 16 miljoner svenska kronor) för sin anfallsstjärna.

Al-Ettifaq har sedan tidigare lagt ett bud på 1,2 miljoner dollar (cirka 11 miljoner svenska kronor) för Larsson, uppger Tipsbladet.

I Al-Ettifaq spelar bland annat den tidigare Liverpool-stjärnan Georginio Wiljnaldum och den skotska VM-spelaren Jack Hendry. Även Robin Quaison representerade klubben mellan 2021 och 2024.