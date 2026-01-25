Uppgifter: FCK-tränaren kan ta över Frankfurt

Eintracht Frankfurt letar efter en ny huvudtränare.

Då är FC Köpenhamns Jacob Neestrup en kandidat.

Det rapporterar flera tyska medier.

Foto: Bildbyrån

Eintracht Frankfurt sparkade huvudtränaren Dino Toppmöller för en vecka sedan. Nu letar den tyska klubben efter en ersättare.

Enligt lokaltidningarna Frankfurter Rundschau och Giessner Allgemeine är FC Köpenhamns tränare Jacob Neestrup en ”seriös kandidat”. 37-åringen uppges ligga högt upp på listan över tänkbara tränare.

I Eintracht Frankfurt spelar svenskarna Hugo Larsson och Love Arrhov. Laget ligger sjua i Bundesliga.